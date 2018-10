Ingrédients :

50 g de cacahuètes salées d'apéro

50 g de bretzel apéros

250 de dattes dénoyautées

100 g d'abricots séchés

Préparation :

Mixer les ingrédients au mixer à petite vitesse et par à coups. La préparation doit laisser encore apparaître de petits morceaux.

Mouler en forme de boules de maximum 2 cm de diamètre.

En option on peut tremper les boules, sur la moitié de la sphère, dans du chocolat fondu et laisser durcir sur du papier sulfurisé.