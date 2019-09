Recette de Candice : Pastilles pour la gorge maison au miel et à la propolis

Ca y est, l'automne est là et la saison des rhumes a officiellement commencé et avec lui s'installent les maux de têtes, les nez encombrés et... Les maux de gorge.

Pour remédier à cela, rien de tel que les bons remèdes de grand-mère faits à base de... Miel.

Recette du jour : Pastilles pour la gorge maison au miel et à la propolis

Pour 30 bonbons

100g de miel

50g de sucre de canne roux

50ml d’eau

1 c. à c. de jus de citron

10g de propolis liquide (extrait de propolis – magasins biologiques)

Facultatif : huile essentielle de citron ou d’eucalyptus, thym, tea tree, lavande

Dans un poêlon, versez le miel, le sucre et l’eau. Portez doucement à 145° (au thermomètre à sucre). Arrêtez la cuisson en ajoutant la cuiller de jus de citron. Laissez refroidir 1 min. avant d’incorporer la propolis et 4 gouttes d’huile essentielle.

Versez la pâte à bonbons dans un moule à empreinte (style moule à pralines, moule souple à petits empreintes), laissez refroidir 15 min. Démoulez les bonbons et emballez-les individuellement dans du papier cuisson ou du papier cristal. Ces bonbons se conservent 1 mois dans un récipient hermétique.