Recette de Candice: Magret de canard au caramel de gingembre et saké

Parfait esprit tapas ou en plat principal accompagné d'une crudité amusante: chou chinois, coriandre, oignon de printemps, sauce soja, mirin et citron vert.

Magret de canard au caramel de gingembre et saké

Pour 4 personnes (tapas)

Temps de préparation : 10 min.

Temps de cuisson : 15 min.

2 beaux magrets de canard

4 c. à s. de gingembre frais haché

180ml de sauce soja

180ml de saké

100g de sucre roux

Sel

Faites des croisillons sur la peau des magrets à l’aide d’un couteau fin. Salez sur toutes les faces.

Faites chauffer une poêle à sec et posez-y les magrets côté peau. Laissez cuire 8 min. jusqu’à ce que la peau croustille. Videz la poêle de la graisse rejetée et poursuivez la cuisson 1 min. côté chair.

Coupez les magrets cuits en lamelles. Réservez.

Faites un caramel à sec. Faites fondre le sucre en couche uniforme dans un poêlon (ne touchez pas le sucre durant cette étape). Déglacez à la sauce soja, ajoutez le saké et le gingembre et portez à ébullition. Baissez le feu et faire réduire la sauce 5 min. jusqu’à ce que sa consistance soit sirupeuse.

Plongez le canard dans le caramel en ajoutant le jus qu’il aura rendu au mélange. Servez aussitôt.