Recette de Candice : Jambon gratiné au chou-fleur

Jambon gratiné au chou-fleur

4 tranches épaisses de jambon fumé ou salé

½ chou-fleur détaillé en florettes

100ml de crème fraiche liquide

85g de cheddar

1 c. à c. de moutarde

Sel et poivre du moulin

Faites préchauffer le four à 190° (th. 6-7).

Posez vos steaks de jambon sur la grille du four recouverte du papier sulfurisé et enfournez 5 min. Retournez-les et poursuivez la cuisson 5 min.

Parallèlement, faites bouillir de l’eau dans une casserole et placez-y les morceaux de chou-fleur pendant 5 min. Egouttez, placez dans un cul-de-poule et mélangez à la moutarde, la crème et les 2/3 du fromage. Assaisonnez.

Sortez le jambon du four, et recouvrez chaque morceau de la préparation au chou-fleur. Garnissez généreusement.

Parsemez du fromage résiduel et terminez la cuisson au four pendant 5 min. avant de gratiner le dessus en position grill pendant 2 min. supplémentaires.