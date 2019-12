Recette de Candice: Grignotines de porc aux cacahuètes et au sésame, chou rouge caramélisé

Simple et efficace.

Grignotines de porc aux cacahuètes et au sésame, chou rouge caramélisé

Pour 12 grignotines

Temps de préparation : 15 min.

Temps de cuisson : 10 min.

Difficulté : facile

1 chou rouge râpé ou émincé en fines lamelles

500g de hachis de porc

1 oignon rouge émincé

200g de cacahuètes non salées

4 c. à s. de miel

1 jaune d’œuf

1 c. à c. de cumin

80g de graines de sésame

Sel et poivre du moulin

Huile d’arachide

Concassez les cacahuètes.

Mélangez l’oignon rouge émincé, la moitié des cacahuètes, le jaune d’œuf et le cumin à la viande. Assaisonnez.

Avec vos mains, façonnez la viande en forme de cylindres dodus autour de piques en bambous ou de piques à brochettes.

Roulez les grignotines dans les graines de sésame.

Dans une grande sauteuse, faites chauffer 2 c. à s. d’huile et faites-y fondre le chou 1 min. Ajoutez l’autre moitié des cacahuètes et le miel, assaisonnez et laissez caraméliser pendant 2 ou 3 min.

Dans une poêle, faites chauffer un peu d’huile et faites-y cuire les grignotines 10 min. en les tournant régulièrement. Servez avec le chou rouge caramélisé.