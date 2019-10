Une véritable confiture sucrée, à manger sur une tartine -Zéro déchets.

Recette de Candice : Confiture d’épluchures de carottes

Les épluchures des carottes que vous utilisez (de 500g ou 1kg de carottes) + du sucre

Lavez les carottes soigneusement puisque vous savez que vous en utilisez les épluchures. Utilisez les fanes en soupe, omelette, pesto, etc.

Placez les épluchures et les extrémités des carottes dans une casserole et couvrez d’eau à hauteur (pas plus). Couvrez et amenez à ébullition. Laissez cuire 20 min. puis enlevez le couvercle et prolongez 10 min.

Mixez les épluchures cuites et pesez-les. Ajoutez le même poids en sucre à la casserole. Portez à ébullition, faites cuire 5 min., avant de baisser le feu et de prolonger la cuisson 30 min.

Versez la confiture dans des pots stérilisés.