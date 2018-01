Recette : Carotte cake au miel et vanille, caramel au beurre salé

Laver, éplucher les carottes et les râper. Préchauffer le four à 180°C.

Réaliser le caramel au beurre salé en versant dans une casserole le sucre semoule et 2 cuillerées à soupe d'eau. Faire brunir le sirop puis hors du feu ajouter 40 g de beurre demi-sel et la crème liquide. Donner une ébullition, laisser refroidir et réserver au frais.