Recette Candice : Les baisers de Malmedy !

Comme toutes les semaines, on peut compter sur Candice Kother pour partager avec nous ses recettes !

Baisers de Malmedy (Recette pour 15 à 20 baisers)

- 6 blancs d'œufs

- 125g d'amandes en poudre

- 100g + 50g de sucre

- 25g de farine

- Des amandes effilées grossièrement concassées pour le dessus des biscuits



Pour la crème:

- 200g de sucre

- 2 œufs entiers + 2 jaunes

- 250g de beurre mou

- 1 c. à c. d’extrait de vanille

Faites les biscuits. Battez les blancs en neige et dès qu’ils sont mousseux, incorporez-y 50g de sucre. Continuez à fouetter.

Dans un cul-de-poule, mélangez 100g de sucre, la farine et la poudre d’amandes.

Ajoutez ce mélange sec aux blancs en neige très délicatement.

Placez la pâte dans une poche et façonnez des petits ronds de pâte sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Parsemez d’amandes effilées et enfournez 35 min dans un four préchauffé à 160°.

Ensuite, préparez la crème :

Faites un sirop épais en faisant fondre les 200g de sucre dans un fond d’eau. Montez jusqu’à 121° avant de verser ce sirop sur les œufs et jaunes battus. Battez sans cesse pour que les œufs ne cuisent pas. Fouettez jusqu’à refroidissement complet.

Battez le beurre au fouet, incorporez la vanille puis les œufs au sirop.

À l’aide d’une poche à douille, farcissez une coque de baiser et recouvrez d’une autre coque.

Faites de même pour tous les biscuits.