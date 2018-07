Recette Candice : le Bubble Tea !

Comme toutes les semaines, on peut compter sur Candice Kother pour partager avec nous ses recettes !

Bubble tea maison

- 120g de perles de tapioca noir

- 3 sachets de thé noir

- 500ml de lait d’amandes

- 200g de miel

- 1 cuillère à café d’extrait de vanille

- Portez une casserole d’eau à ébullition et plongez-y les perles de tapioca.

- Remuez de temps en temps les perles de tapioca et laissez cuire 15 min.

- Coupez le feu et couvrez la casserole en laissant infuser les perles pendant encore 10 min.

- Dans une autre casserole, mélangez le miel à 250 ml d’eau et portez lentement à ébullition jusqu’à ce que cela devienne légèrement opaque et sirupeux. Retirez du feu et réservez.

- Égouttez le tapioca et incorporez-le au sirop au miel. Réservez 10 min.

- Faites infuser le thé pendant 5 min.

- Placez les perles imbibées de sirop dans le fond d’un verre.

- Versez le thé, le lait et l’extrait de vanille dans un shaker à cocktail et mélangez avant de verser sur le tapioca sucré.