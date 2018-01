Recette : Aspics de fromage frais et tartare de poisson

Dans un grand saladier, mélanger la faisselle, le fromage blanc, l'ail, la fleur de sel et le poivre.

Dans une petite casserole, mélanger à froid la crème fraîche et l'agar-agar, faire chauffer jusqu'à ébullition. Mélanger au reste de la préparation, rectifier l'assaisonnement.

Préparer 4 ramequins en les badigeonnant d'huile d'olive, les chemiser de feuilles nori. Verser la préparation et disposer au frais au moins 2 heures.

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

Badigeonner la feuille de brick d'huile d'olive et de sésame.

Découper des triangles et les enfourner jusqu'à une jolie coloration.

Préparer le tartare de poisson : découper le poisson en mirepoix ainsi que la mangue et la pomme verte. Arroser du jus de citron, d'huile d'olive, de poivre et de fleur de sel, bien mélanger et laisser reposer au frais.