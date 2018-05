Recette : Aiguillettes de veau poêlées et leur sauce chimichurri au citron vert

Prélever les zestes du citron et en presser le jus.

Préparer la sauce chimichurri : dans un bol, disposer la gousse d'ail écrasée en purée, l'oignon rouge et le persil ciselés, l'origan et le jus du citron vert. Ajouter l'huile d'olive, le vinaigre de Xérès et une pincée de fleur de sel. Mélanger le tout, goûter pour rectifier l'assaisonnement si besoin.