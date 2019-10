Raymond : "Cet exercice pourrait susciter des vocations terroristes chez les enfants !"

Les militaires ont débarqué à l’Athénée Royal de Malmedy pour un exercice militaire, une simulation d’une prise d’otages dans un cadre terroriste. Les enfants doivent vivre cette situation ? Hier matin, 9 heures, une prise d’otages démarre à l’Athénée Royal de Malmedy. Les élèves et les professeurs sont réfugiés dans les classes. Un élève a une plaie à la tête, il attend qu’on l’évacue. Plusieurs terroristes sont dans le bâtiment, l’armée est arrivée sur place, les tirs sont nourris, le stress est extrême. Tout cela n’était qu’une simulation, un exercice militaire dans les conditions réelles auquel l’école a pris part. Les enfants doivent vivre cette situation ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Les petits-enfants de Raymond de Malmedy sont scolarisés dans cette école : "Mon fils m'a demandé de garder mes deux petites filles à la maison pour leur éviter cet exercice. Il y a dans la région une caserne qui est presque désaffectée et qui pourrait servir aux exercices. C'est vrai que l'armée a besoin de faire des exercices mais en faire un dans une école où les tirs s'entendent bien au-delà de l'école... J'habite à 300 mètres à vol d'oiseau et je les entend. Vous n'allez pas me dire que les enfants qui sont en maternelle et qui étaient à l'écart de ce grand cirque n'étaient pas au courant de ce qu'il se passait ! Les militaires peuvent s'entraîner dans des lieux à l'écart mais pas près des enfants (...) Pour les militaires, c'est utile mais cela peut être néfaste pour les enfants. Un autre risque qui pourrait survenir serait de susciter des vocations terroristes chez les enfants".

"Au moins, les enfants seront préparés si jamais cela devait arriver !" Patrick de Ans ne partage pas l'avis de Raymond ce matin. Il voit cet exercice d'un bon œil : "Dans un monde où, malheureusement, nous ne savons pas ce qui peut arriver du jour au lendemain, les enfants ont besoin de vivre cette situation. Au moins, les enfants seront préparés si malheureusement cela devait arriver un jour dans leur classe. Je pense qu'ils vont retenir les instructions, je ne pense pas que ça soit traumatisant. Je pense que l'être humain cherche aussi un peu sa survie et s'ils ont appris certaines choses... Je vais prendre un exemple, j'ai pris des cours de conduite défensive et je n'ai rien oublié. Dans ce cas-ci, ça sera la même chose. Ce n'est pas un climat anxiogène. Nous sommes dans un monde où il ne faut pas avoir peur de tout mais je ne pense pas que ça soit un mauvais exercice et je pense que ça peut être fait dans d'autres écoles (...) Il faut apprendre aux enfants à réagir en cas de soucis ou d'attaque terroriste".

"C'est important de leur faire prendre conscience de ce que c'est vraiment la violence" Anne d'Anderlecht partage l'avis de Patrick ce matin. Pour elle, cet exercice fera basculer les enfants du monde virtuel au monde réel : "D'une part, je pense que nous vivons dans un monde où la tension est au maximum partout. On pourrait dire qu'il s'agit d'une guerre généralisée et qu'il n'est pas question que nos enfants ne soient pas au courant d'une chose pareille. Ils sont tellement confrontés à la violence partout, que ce soit dans les médias, avec les jeux vidéo... Je pense que les mettre face à une violence réelle ça va les faire passer du monde virtuel au monde réel et je pense que c'est important (...) En primaire, les enfants sont suffisamment confrontés à la violence virtuelle et c'est important de leur faire prendre conscience de ce que c'est vraiment la violence". Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C'est vous qui le dites".