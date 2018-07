Rater son permis ne serait pas une si mauvaise chose!

Bonne nouvelle ! Rater ne ferait pas de vous une personne moins intelligente, que du contraire. D’après une publication de la revue The Indepedent, les individus diplômés du supérieur auraient tout simplement moins de chance de réussir l’examen pratique du premier coup.

Cette étude a été réalisé par le cabinet d’assurance DriveXpert et porte sur 1564 conducteurs ayant passé leur permis en Angleterre. Résultat : 51% des diplômés du supérieur ont réussi l'examen, quant aux non diplômés, ils sont 59%.

Pour Adélaïde Blavier, psychologue à la faculté de psychologie de l’ULG, il faut d’abord être conscient qu’il existe plusieurs types d’intelligence : " On a tendance à penser qu’intelligence signifie compétence verbale, or ce n’est pas que verbale ". " On ne va donc pas dire que quelqu’un a raté son permis parce qu’il est trop intelligent. Par contre, on dira qu’il a moins d’intelligence sur le plan procédural " souligne la psychologue.

D’ailleurs, selon elle, il est important de souligner que le QI peut être hétérogène, ce qui fait que l’on est plus fort dans un domaine ou dans un autre. Certains vont développer plus d’intelligence verbale, et d’autre, plus d’intelligence procédurale. Il est même possible d’être bon dans les 2, c’est ce que l’on appelle les QI homogènes.