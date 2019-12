Râler nuit fortement à la santé !

Beh oui, soyons honnêtes: tout le monde râle . Vous, moi, les collègues de travail, les gens au volant de leur voiture… Apparemment, on se plaindrait environ 15 à 30 fois par jour... Et encore c'est un minimum !!!

Râler serait très mauvais pour notre santé et pourtant nous sommes tous des spécialistes du genre !

Mais aussi négative que soit cette attitude, elle a pourtant une fonction sociale. Pester contre tout et n’importe quoi peut être une façon d’engager la conversation et, indirectement, de se rapprocher de ceux qui nous écoutent nous plaindre... A bon râleur, salut ! En s’appuyant sur des griefs communs, le râleur recherche l’approbation de ses pairs.

En résumé, râler de façon compulsive nous entraîne dans une spirale de négativité. Ça nous empêche de voir le verre à moitié plein, et nous donne une image de personne qui subit sa vie au lieu d’en profiter.

Les personnes qui se plaignent beaucoup ont tendance à avoir une petite santé. Elles sont moins efficaces au travail (car moins centrées sur le fait de trouver des solutions à leurs problèmes au lieu de se plaindre) et aussi moins heureuses en amour.

C’est un déni de responsabilité et une autre façon de vous excuser vous même d’être responsable de ce qui vous arrive.

râler ne fait pas de quelqu’un une mauvaise personne, cela met par contre un grand frein à ses possibilités d’être plus heureux et de s’accomplir dans la vie.

Le vrai danger pour les personnes qui se plaignent constamment est que cette attitude les enferment dans une réalité négative, en leur donnant toujours plus de raisons de se plaindre.

Lorsqu’on râle, on est généralement dans l’évitement de la responsabilité . Il est toujours plus simple de se plaindre d’une situation que d’en trouver une solution, ou d’admettre qu’on en est responsable.

Aussi étrange que cela puisse paraître, râler est une sorte d’acte créatif . Mais pas forcément celui qu’on pourrait croire… Lorsqu’on râle, on créé un cercle vicieux consistant à renforcer une pensée négative tout en augmentant les chances d’attirer à nouveau ce pour quoi on râlait au départ !

Voici 4 astuces anti-râlerie pour illuminer votre vie !

1. Soyez attentif.

La première et plus importante étape est de vous rendre compte lorsque vous râlez, d'en rendre conscience. Vous allez être étonnés vous-mêmes du nombre de fois par jour où vous êtes en mode "râleur" ! Observez votre attitude durant les prochaines 24h et quand vous vous surprenez à vous plaindre à/de quelqu’un, arrêtez immédiatement !

Ayez simplement conscience de vos pensées et interagissez avec elles en tant qu’observateur. Luttez contre ce plaisir coupable qu’est celui de vous plaindre.

2. Soyez responsables.

Assumer la responsabilité de vos actes et des pensées qui en découle est capital.

Assumer ne signifie pas que vous deviez vous sentir coupable ou vous auto-flageller. Cela signifie simplement que vous reconnaissez les pensées négatives qui traversent votre esprit et réalisez que ces pensées ne sont pas " vous ".

Ce sont juste des pensées. Une fois que vous acceptez le fait que vous êtes le créateur de vos pensées, vous pouvez les modifier selon votre volonté.

"Nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées nous bâtissons notre monde" Boudha

Demandez-vous quelle est l’intention positive derrière le fait de se plaindre concernant un problème. La réponse vous aidera à passer à l’étape suivante.

3. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment.

Observez votre plainte et l’intention positive derrière elle, puis demandez-vous: " qu’est-ce que je veux vraiment? "

Soyez très clair sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. Cela vous permettra d’entrevoir des solutions sans être gêné par le filtre de la négativité.

4. Remplacez vos pensées négatives par des positives

Au lieu de penser " problème ", pensez solutions et alternatives. Une citation célèbre dit que lorsque certains voient des problèmes, d’autres entrevoient des opportunités.

Une fois que vous êtes au clair sur ce que vous voulez (votre objectif), cherchez une solution. Quelles mesures pouvez-vous prendre dès à présent? Peut-être que le moment est venu de s’affranchir d’une relation, de réduire vos dépenses ou de mieux prendre soin de vous-même.

L’idée derrière cela est que si un problème vous tracasse, il vous appartient de le régler. Râler, c’est simplement gâcher son énergie.

Engagez-vous à respecter ces quatre étapes pendant un mois et vous transformerez non seulement vos pensées, mais aussi vos relations, votre vie, votre santé !