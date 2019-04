"Quoi de neuf?" spécial The Voice la finale!

Avant la grande finale du show musical The Voice : Vivacité diffuse en direct une émission spéciale regroupant les meilleurs moments de l'émission et des rencontres inédites.

Lancé il y a 16 semaines, l'émission The Voice se clôture ce soir avec la grande finale en direct sur la UNE télé à 20h20 : Le long de cette saison, le public s'est tout de suite laissé embarquer par l'aventure et la bonne humeur des 4 coachs exceptionnels et des nombreux talents révélés.

Le grande finale de The Voice, c’est ce soir. Mais qui va gagner parmi les quatre finalistes ? Retour sur leurs parcours avec les coachs.

Alors que le show musical tirera sa révérence ce mardi 23 avril lors d'un prime événement, qui verra l'un des 4 derniers artistes en lice être sacré "la plus belle voix de Belgique", Vivacité vous propose une émission spéciale en direct des studios médiacité à Liège de 16h à 19h!