Quoi de neuf? L'interview d'Angèle en vidéo ici!

Angèle : la Grand Place, c'est l'un des plus beaux lieux de Bruxelles - Quoi de neuf - 27/09/2019 Ce 27 septembre, dans le cadre de la fédération Wallonie-Bruxelles, Angèle investit la scène de la Grand Place avec ses amis MC Solaar, Alain Souchon, Tamino, Caballero et JeanJass... et son frère Roméo Elvis. Elle était ce vendredi dans Quoi d eneuf avec Michaël Pachen, François Denamur et Bruno Tummers. L'équipe de Viva a beaucoup croisé Angèle au début de son parcours, au moment du lancement de La loi de Murphy et de Je veux tes yeux. Depuis, omniprésente avec ses tubes, Angèle se fait beaucoup plus rare. Comme elle le chante dans son dernier titre, tout s'est accéléré et est devenu Flou. Quand elle choisit Viva pour une interview à quelques heures de son show, c'est donc un événement!