QUIZ : Sara De Paduwa fête ses 40 ans, connaissez-vous tout de l'animatrice ?

Sara De Paduwa souffle ses 40 bougies ce 17 mai. VivaCité fête ce cap pour l'animatrice en vous proposant un quiz spécial sur sa carrière à la RTBF.

La maman et animatrice au grand cœur de VivaCité vous accompagne depuis plusieurs années maintenant en radio et en télé sur les antennes et chaînes de la RTBF. Élue animatrice préférée des francophones en 2015, 2016 et 2017, Sara De Paduwa, c'est 37.000 abonnés sur Instagram et 66.000 sur Facebook et bien sûr des heures et des heures d'émissions sur VivaCité, de rire et de bonne humeur si chers à nos auditeurs et téléspectateurs.

Les fans sont donc nombreux, prêts à relever le défi ?