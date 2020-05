Qui va là ?, les limaces... Voici quelques astuces pour déloger ces intrus de nos jardins

C’est vraiment désolant, voilà que vous veniez à peine de donner un petit coup de fraîcheur à votre jardin, que vous aviez même concrétisé votre projet de carré potager et qui va là ? Et oui, les limaces. Déjà on peine à leur trouver un capital sympathie avec leur aspect gluant mais si de surcroît elles sabotent votre potager, c’est la goutte qui fait déborder le vase ! Bon, on ne leur veut pas de mal non plus mais que faire face à ces intrus qui s’invitent en nos jardins ?

Avoir recours à des méthodes naturelles s’impose et donc, pour marquer votre territoire et déloger quelque peu ces masses gluantes, partons déjà du fait suivant :

Il n’existe pas UNE méthode miracle contre ces limaces. Par contre, il est important d’en combiner plusieurs entre elles pour se débarrasser de ces indésirables en rendant leurs conditions de vie moins favorable sur nos parcelles de jardin.

Il ne faut pas se faire d’illusion, contre les limaces, on s’arme de patience car c’est un combat incessant sauf pour ceux qui ont la chance d’avoir un hérisson dans leur jardin.

On opte de toute façon pour des solutions écologiques. On n’utilise surtout pas les "granulés bleus", très nocifs pour l’environnement, le sol, les musaraignes et les hérissons.

Voici quelques méthodes naturelles qui pourraient leur faire rebrousser chemin :