Quels sont les fruits les plus chargés en sucre ? Petit détour côté cuisine…

Selon le Dr Serfaty-Lacrosnière, nutritionniste : "Les fruits sont une excellente source de vitamines, la plupart des vitamines du groupe B (sauf la B12), les vitamines antioxydantes C et E et le bêta-carotène. Ce ne sont pas les seuls antioxydants, puisque les fruits regorgent de polyphénols, caroténoïdes et flavonoïdes qui luttent contre le stress oxydatif. Ils apportent également des minéraux, potassium, magnésium (on pense à la banane), manganèse, calcium ou fer.

Du plus ou moins sucré

Un pouvoir sucrant modéré – oui ! Quels sont cependant ces fruits les plus chargés en sucre ?

La championne toutes catégories c’est la datte. Elle brûle non pas les calories mais tous les records. Les dattes renferment 27 g d’un mélange de fructose et de glucose pour 100 g de fruits. Un taux de sucre presque deux fois plus élevé que celui des autres fruits (selon le site "caminteresse.fr") Après la datte, les fruits les plus sucrés – de 15 à 20% - sont le raisin, la cerise et la banane (lorsqu’elle est bien mûre car avant elle est constituée d’amidon). Puis viennent les fruits à noyaux et à pépins : les prunes, les poires entre 10 et 15%. Les pommes en recèlent 12%. Enfin, les plus diététiques sont les agrumes : les oranges, les pamplemousses, les citrons ainsi que les fruits rouges (fraises, framboises) avec une contenance en sucre de 7 à 10%.

Le taux de sucre, ou de glucose dans le sang peut parfois mettre à mal notre santé et notre pancréas ne démentira pas la chose. Cet organe a deux fonctions importantes d’ailleurs : les sécrétions de suc digestifs pour la digestion et la sécrétion de l’insuline pour la régulation de la glycémie. Le pancreas sécrète un suc pancréatique qui est un liquide servant à la digestion. C’est la fonction exocrine du pancréas.

Les diabétiques connaissent bien ce taux de vigilance qu’ils doivent accorder à ces apports en sucre. Manger des fruits est donc bon pour la santé mais privilégier les bons amis est parfois essentiel et pour certains "vital".

Voilà de quoi savourer les fruits en connaissance de cause pour que notre santé soit et reste un délice de la vie.