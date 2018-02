Quels produits pour un sommeil réparateur?

Alors que les températures continuent de chuter, bien dormir devient encore plus nécessaire pour faire face aux agressions extérieures.

L'industrie cosmétique vise aussi à encourager le sommeil réparateur avec cette sélection de produits qui vous aideront à fermer l’œil plus rapidement et plus longtemps.

OSEA

La marque Osea dévoile une nouvelle gamme de sels de bain qui préparent le corps et l'esprit au sommeil. La préparation contient en grande partie de l'huile de lavande, connue pour ses propriétés relaxantes et apaisantes. Le plus de ce produit est qu'il détend aussi les muscles fatigués pour faciliter l'endormissement.

https://oseamalibu.com

Lush

Toujours dans la catégorie sels de bains relaxants, la nouvelle huile "Dreamtime" de Lush comprend aussi de l'huile de lavande et du bois de santal pour se préparer en douceur à tomber dans les bras de Morphée. Ce produit hydrate par ailleurs la peau grâce, notamment, à l'ajout de beurre de cacao bio.

https://www.lushusa.com

Hatch Mama

La marque de vêtements pour femmes enceintes Hatch Mama a récemment dévoilé une gamme de produits de produits de beauté adaptés aux futures mamans (mais qui ne leur sont pas réservés). La collection comprend un roll à la lavande qui encourage le sommeil grâce à une concentration (1%) d'huile essentielle.

https://www.hatchcollection.com

ThisWorks

La marque de cosmétiques cultes ThisWorks commercialise une édition limitée de son "Deep Sleep Pillow Spray", un spray pour oreiller qui facilite l'endormissement et offre un sommeil plus réparateur. Le flacon de 150ml est proposé dans un bel emballage coloré.

https://www.thisworks.com

Ren

Le spray "& Now to Sleep" de Ren vise lui aussi la détente. Il contient immanquablement de la lavande, mais aussi de l'encens et vise à réduire l'anxiété et les tensions. On notera que cette fragrance naturelle contient ni parabène ni sulfate.

https://www.renskincare.com