Quelques idées de sorties pour ce long weekend

Challenge Belles Courses - Corrida des Remparts - Bueren mercredi 9 mai - Dans le cœur historique de Liège, La Corrida des Remparts emprunte de superbes chemins champêtres. Les coureurs découvriront les plus belles vues de la cité Ardente et les coins méconnus des coteaux de la Citadelle. Ses anciens remparts, la ferme de la vache et les escaliers de Bueren. Lieu: Liège , Esplanade Saint-Léonard - Pont Maghin

Fête des étalages à Waremme mercredi 09 mai dès 18h00 - Le thème choisi pour cette édition est l'Italie - Diverses animations de rues sont au programme telles que des danses folkloriques, un défilé de vespa, une fiat 500 neuve et une ancienne en expo, les bars à péket, des dégustations de mets italiens, concert et feu d'artifice vers 22h.

24ème Foire aux plantes et décorations à Blegny Mine jeudi 10 mai de 8h à 18h -Des exposants venus de toute la Belgique vous présenteront leurs dernières nouveautés et plantes de collection : hostas, hémérocalles, fuschias ... Vous y trouverez aussi du matériel de décoration de jardin, des propositions d'aménagements de jardin et de la documentation sur la culture biologique.Entrée: 2,50 €

Balade Gourmande Médiévale du château de Wanne (Trois Pont)- jeudi 10 mai dès 9h- Au programme pour cette édition: tir à l'arc, combat d'épées, lancer de javelot/couteau, ateliers enfants, découverte du monde médiéval en campement... , musiciens déambulatoires, marché médiéval, concerts médiévaux - Où:Gîte d'Etape du Château de Wanne Wanne 30 à Trois-ponts- Facebook "Balade Gourmande Médiévale"

Concert des Valeureux Liégeois avec en invité d’honneur Les petits Chanteurs à la Croix de Bois jeudi 10 mai 2018 à 20h30 à l’Eglise St Jacques de Liège.

Le Village Provençal à Malmedy du jeudi 10 au dimanche 13 mai - Une quarantaine d’exposants, tous venus des régions méditerranéennes, proposeront tous les produits emblématiques du Sud de la France, avec les olives, les tapenades et autres condiments, la charcuterie et les fromages, les épices, le nougat, les calissons et berlingots, le miel de lavande ou de thym ... Lieu: Malmedy (Place du Chatelet, devant le Malmundarium) - Infos: https://www.levillageprovencal.fr/

Pique-nique au jardin au château de Jehay - Jeudi 10 Mai De 11h00 à 18h00 -Emmenez votre propre panier garni ou profitez de la petite restauration en vente sur place, déployez votre couverture et savourez un moment de détente en famille dans un cadre enchanteur ! Diverses animations agrémenteront votre après-midi …

Entrée gratuite (jardins uniquement)

Othée La Festive vous invite du vendredi 11 au dimanche 13 mai pour commémorer le 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18 ainsi que la 145ème anniversaire de la Royale Harmonie- Au pgrm: spectacles, concert, cortège ...Infos:agenda.liege.be

Des liégeoiseries à la pelle avec Paul Henri Thomsin- vendredi 11 mai à 20h30 -Lors de cette conférence Paul-Henri Thomsin vous proposera "Un plongeon dans les flots de notre langage quotidien, à la recherche de ses parfums, de ses couleurs, de ses saveurs, de ses musiques… Une prise deconscience de ce parler unique, label de convivialité, qui trahit nos origines, dans toute la francophonie… Où: Liege - l'Allée Des Artistes, Boulevard d'Avroy 92 à Liège.

Grande fête de village à Lincent du vendredi 11 au lundi 14 mai -

Vendredi: 21h soirée pop avec Les Dalton Brass.

Samedi dès 10h, promenades équestres, démonstration canine,gymkhana vélos, 17h bal des enfants, 21h soirée rock et soul

Dimanche à 7h rando Vtt, 11h concentrations voitures ancêtres toutes marques et vespa, 14h démonstrations de danses et rallye pédestre, 17h concert - Lundi : 16h Derniers tours de manège.

Tout au long du week-end, petite restauration.

A l'occasion des 40 ans de la piscine de Haccourt: 3 ouvertures nocturnes exceptionnelles ! A cette occasion, la piscine sera aménagée " façon tropicale " - Au pgrm: SOIREE SPECIALE FAMILLES mercredi 9 mai

Un parcours aquatique (CEREKI), animations et jeux variés : planches,

" Water-ball ", …

Vendredi 11 mai, de 21 h à minuit, SOIREE SPORTIVE

Samedi 12 mai, de 21 h à minuit, SOIREE ZEN - Infos: www.oupeye.be

3ème SENTIER DES TRAPPISTES organisé par la Jeunesse de Blegny samedi 12 mai - Il s'agit d'une marche festive qui permet de découvrir les paysages du Plateau de Herve mais aussi, à raison de 6 stands, des bières trappistes ainsi que des bières régionales / originales !Point de départ : Salle Saint Jean-Berchmans, Rue de l'Institut à Blegny. Petite restauration. Inscriptions (obligatoires) et renseignements : 0479/42.68.08

Samedi 12 mai, de 9h30 à 12h30

Atelier d'écriture

Thème : "portrait chinois"

Gratuit, petit déjeuner compris

Inscription obligatoire bibliohuy.albert@gmail.com

Infos : 085/23 07 41 (Bibliothèque)

Bibliothèque Publique de la Ville de Huy, 18b, rue des Augustins, 4500 Huy.

Portes ouvertes de l'Opéra - Journée Européenne de l'Opéra samedi 12 mai de 10h à 14h - L'Opéra est un lieu de vie et de création qui ouvre ses portes à l'occasion de nombreux événements gratuits. Les portes ouvertes marient des visites guidées thématiques à des animations et workshops permettant d'approcher au plus près les métiers et savoir-faire artistiques et techniques. RDV: Opéra Royal de Wallonie, Place de l'Opéra 4000 Liège

8ème édition de la fête des fleurs samedi 12 mai de 11h à 18h- L'Association des parents vous invite à choisir les fleurs qui garniront vos jardinières d'été. Prix pépiniéristes, un large assortiment de fleurs et de plantes aromatiques. Une fois votre choix effectué, nous confectionnons vos jardinières gratuitement, prenez les avec. c'Est l'occasion de découvrir l'école, son parc, ses enseignants et leur projet. Bar, restauration, château gonflable. Lieu: École Libre, Rue du Village 524 à Fraipont.

Dimanche 13 mai à 16 h : Concert de la chorale "Pour Quelle Fête" à 16 h - Eglise Saint-Gilles de Fraipont, Place E. Vandervelde à Fraipont. PAF : 10 € (gratuit - 12 ans)

Visite du Fort de Barchon - Dimanche 13 mai à 14h -Le Fort de Barchon faisait partie de la Position Fortifiée de Liège construite par le Général Brialmont en 1888. Il s’agit d’un exemple remarquable d u fort de 1914 réarmé en 1940.

Visite Guidée: Les coteaux, entre vignes et mines Dimanche 13 mai à 14h30- À quelques pas de la place Saint-Lambert, au cœur de Liège, laissez-vous emmener le long des sentiers et des vieux murs, pour un voyage au fil du temps. Nature et patrimoine cohabitent dans une symbiose unique. Pour bons marcheurs. RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. infos: www.visitezliege.be

Exposition Viva Roma à la Boverie jusqu'au 26/08 - Partez à la découverte de Rome, et des artistes européens qui y ont séjourné, à travers une exposition d'envergure internationale en partenariat avec le musée du Louvre. Infos: www.laboverie.com/

Printemps sans pesticides partout en Wallonie. jusqu'au 20/06/2018. Dès le 20 mars, vous aurez tout le printemps pour découvrir toutes les alternatives possibles à l'usage des pesticides de synthèse qui menacent directement notre environnement et notre santé. Conférences, animations, démonstrations, portes ouvertes, ...Infos: www.printempssanspesticides.be/

Exposition Guerre et Paix à Spa de 1914 à 1918 - jusqu'au 2 décembre - Il y a un siècle, l’installation du GQG allemand à Spa et l’abdication du kaiser Guillaume II quelques mois plus tard, font à la ville d’eaux une publicité qu’elle n’avait pas demandée...Une expositon a ne pas rater.

RDV: Au Jardin d’hiver du Pouhon Pierre le Grand

Horaire: du 1 avril au 30 septembre, de 10h à 18h & du 1 octobre au 2 décembre, de 10h à 17h. Infos: http://www.spavillaroyale.be/s