Quelques idées de sorties en Province de Liège pour célébrer la Fête nationale belge

Toute la Belgique sera en fête ce samedi 21 juillet. Bal, animations, feux d’artifice… Pas facile de choisir parmi la longue liste des événements qui ont lieu dans notre province à cette occasion. C’est pourquoi nous avons fait une petite sélection pour vous !

EUPEN :

Grande manifestation open-air à Eupen ce dimanche 21 juillet sur la Werthplatz transformée en un théâtre de plein air avec du divertissement de 15 heures à minuit. En point d’orgue de la soirée, le feu d’artifice musical clôturera un spectacle royal. Egalement des concerts : les " Dashboard Angels ", blues rock dans le style des années 60 et 70, Romy Conzen servira sa musique pleine d’énergie en solo de funk, rock et pop, et le groupe flamand " Atomika ".

VERVIERS :

FEU D’ARTIFICE DU 21 JUILLET : Comme chaque année et pour célébrer dignement la fête nationale, les Verviétois sont invités à se rendre dans la rue Lucien Defays le 21 juillet pour assister au désormais traditionnel FEUD’ARTIFICE prévu vers 22h30. Pour patienter en toute convivialité avant le tir, il est rappelé que de nombreuses terrasses accueillantes seront installées par les cafetiers et restaurateurs de la rue Jules Cerexhe, laquelle

offre un très beau point de vue sur le feu d’artifices.

MALMEDY :

Ce dimanche 21 juillet, c’est tout simplement "la Vraie Fête"! Dès 06h00, grande brocante avec plus de 200 exposants.

Dès 10h00, marché artisanal (Place de Rome & Chemin-Rue).

Toute la journée, animations pour petits et grands. De très nombreuses animations musicales, théâtrales, visuelles, en tous genres, ravissent petits et grands. A 23h00, grand feu d’artifice.

AUBEL :

47e Grande Brocante d’Aubel – dimanche 21 juillet de 8h à 16h.

Plus de 250 exposants de l’Euregio s’installent au cœur d’Aubel et vous proposent des objets en tous genres : meubles, décoration, jouets, livres, vêtements,… RDV : centre du village d’Aubel.

DOLEMBREUX

La Jeunesse de Dolembreux organise pour la première fois un petit marché artisanal local doublé d’une cave à bières sur Dolembreux.

Le principe ?

Découvrir des artisans locaux tout en ayant la possibilité de déguster des bières de notre pays en cette fête nationale. Diverses animations sont également au programme !

Le lieu : L’événement prendra place sur les extérieurs de la salle A. Devahive, le dimanche 21 juillet Dès 10h et jusqu’à minuit pour la cave à bières. L’entrée est totalement gratuite.