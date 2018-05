Quelques idées de cadeaux pour la fête des mères !                                                                           

Plastiflor – Fleuriste

Situé en face du cimetière de Robermont, ce fleuriste vous propose des fleurs de qualités. Ici, il y en a pour tous les goûts et à un prix tout à fait abordable. Des bouquets mais aussi de montages qui sont tous plus créatifs les uns que les autres.

Rue de Herve 75 - 4030 Grivegnée - 04 247 04 91 - www.plastiflor.be

Si votre maman est gourmande … :

Didier Smeets – Chocolatier

Depuis 2016, Didier Smeets est installé du côté de Berneau. Dans sa chocolaterie, il y propose une vingtaine de pralines qui changent régulièrement de goût. Outre ses pralines, on peut déguster ses pâtisseries fabuleuses comme par exemple la tarte au citron meringuée pour lesquels certains n'hésiteraient pas à vendre leur âme au diable.

Rue des fusillés 1a - 4607 Berneau - 04/379 55 71 - www.didiersmeets.be

Votre maman est plutôt du style coquette et aime prendre soin d’elle ?

Le Boudoir de Jeanne

Catherine a repris le petit bijou de sa grand-mère. Dans cette parfumerie, on y trouve de précieuses fragrances mais aussi du maquillage, des crèmes de beauté. Tous les produits proposés sont de haute qualité, durable mais surtout respectueux de l’environnement et des animaux.

Rue Puits-en-Sock 138, 4020 Liège

www.leboudoirdejeanne.be

Pour d’autres idées on vous mets aussi le lien vers nos anciennes séquences sur les fleuristes et les adresses coquines… Tout ça sur www.oye-oye.be ainsi que sur la pages Facebook “Liège Vivacité Rtbf” et “Oye Oye”.