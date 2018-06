Quelques idées cadeaux pour la fête des pères...

Ce dimanche c’est la fête des pères… On va donc vous donner quelques bons plans gourmands pour faire plaisir à papa! On fait l’impasse sur la cravate et on va se concentrer sur quelques idées cadeaux pour épicuriens...

Tout d'abord, on vous recommande une bonne bouteille:



Stassen Vins Aubel

Vous y trouverez un grand choix de bières, vins et alcools pour tous les budgets.

Ils y vendent également le matériel complet pour faire votre vin maison.

Place Albert 1er, 2 Aubel - 087 68 63 66 - www.stassenvin.be



Van Laer

Van Laer est avant tout une histoire de famille... Vous y retrouverez quelques 150 références d'alcools rares et de délicieux nectars (120 appellations).

Le pékèt étant par contre le produit phare de la maison car il est produit dans les ateliers derrière le magasin.

Rue Puits-en-Sock 85 4020 Liège 04/343 29 89 www.vanlaer-ets.be

Et pourquoi pas un bon cigare ?

La Maison du Cigare

C'est LE spécialiste du cigare à Liège depuis le début des années 1900.

Vous y retrouverez des cigares de toutes les origines ainsi qu'une collection de plus de 300 pipes et accessoires.

Pour ce qui est des alcools et des vins, vous y retrouverez ce qu'il y a de meilleur ainsi qu'une grande collection d'Armagnac , Rhums, Whiskey ou autres...

Une bonne glace

Cfr la semaine dernière => oye-oye.be… Pour la fête des pères n’oubliez pas qu’il y aussi des glaces à emporter voire des gâteaux de glace...

Un bon bouquin ?

Toutes Directions

Vous y trouverez un paquet de livres gourmands avec plein d’idées géniales à déguster…

rue de la Violette, 3 www.toutesdirections.be

Une visite gourmande de Liège

Avec Taste of Liège. On en a parlé en avril et on vous remets les infos sur le blog...

www.taste-of-liege.be

Un cadeau bien Liégeois...



Li Botike Di Lidge

Ou autrement dit, LA boutique souvenir Liégeoise...

Féronstrée, 143 - www.libotikedilidje.be

On vous met toutes les informations détaillées sur www.oye-oye.be. On vous met aussi les liens sur la pages Facebook “Liège Vivacité Rtbf” et “Oye Oye”.