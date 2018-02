Quelques bonnes adresses pour vos animaux de compagnie !

Dans la séquence Oyé Oyé de ce jeudi, nous avons pensé à vos adorables animaux de compagnies. Nous vous donnons les adresses incontournables que ce soit pour leur plaisir alimentaire mais aussi pour le bien-être du meilleur ami de l'homme.

Entre chiens et chats

Autrefois, Entre chiens et chats était un espace dédié aux chiens et chats mais aujourd’hui, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoins pour tous vos animaux de compagnie. Des oiseaux, la basse-cour ou encore les poissons, c’est sans aucun doute le plus large choix de la région et aux meilleurs prix.

Rue de Pepinster 104 4800 Verviers 087338779 www.entrechiensetchats.be

Graineterie – oisellerie Villers

Laissez-vous emporter par le chant des canaris et autres oiseaux. Dans ce magasin, situé à la sortie de Visé près de Berneau, vous trouverez des oiseaux d’élevages, bagués et qui proviennent des environs. Denise vous propose également des accessoires comme des grandes cages de style vintage mais aussi des graines pour vos oiseaux.

Rue de Berneau 10 4600 Visé 043791620

Hobby nature Lacroix

Si vous désirez adopter un lapin, un cobaye, des oiseaux ou encore des poissons, Hobby Nature Lacroix est l’endroit idéal pour vous. De plus, vous trouverez un large choix de foins, de graines, d’aliments que ce soit pour les petits ou pour les grands bétails. Hobby nature pense aussi à votre jardin car vous pourrez vous procurer des outils pour l'entretenir mais également des vêtements de travail.

Cour Lemaire 1 4651 Herve 087327300 www.hobbynature.com





Royal Cut

Sarah est une toiletteuse pour chien. Si vous prenez rendez-vous, elle vous promet de prendre soin de votre compagnon à quatre pattes. Votre animal sera traité avec beaucoup de douceur. Cette professionnelle ne propose pas que des coupes car elle peut également faire un soin aux oreilles, aux yeux ainsi ou encore couper les ongles de votre chien.

Rue Halleux 554 4654 Charneux 0487978455 www.royalcut.be

Dog Welness

Restons dans le bien-être canin avec le tout nouveau centre Welness pour chien à Spa. Votre chien aussi a le droit de profiter d’un bain de boue ou d’un fitness canin. Le Dog Welness de Spa propose également des accessoires hype pour votre animal de compagnie. Une chose est sûre, votre chien profitera pleinement de sa journée.

rue Dagly Spa





