Quelque chose à fêter? Voici le top 10 des meilleurs champagnes 2018

Le magazine Fine Champagne a réuni des membres de son équipe éditoriale, ainsi que des experts pour goûter des champagnes à l'aveugle et désigner la meilleure bouteille de 2018. Il s'agit, selon eux, du Dom Pérignon Rosé 2006.

"Merveilleusement concentré et empli d'une succulente touche fruitée, le bouquet témoigne déjà d'une superbe complexité, marquée par le réglisse et les épices orientales qui complètent un tendre et néanmoins croquant raisin Pinot", s'enthousiasment les rédacteurs du magazine.

La compétition a été organisée en partenariat avec tastingbook.com, un site dédié au vin.

Voici les meilleurs champagnes de 2018:

1. Dom Pérignon Rosé 2006

2. Piper-Heidsieck Rare 2002

3. Dom Ruinart Rosé 2004

4. Dom Pérignon 2008

5. Louis Roederer Cristal 2009

6. Deutz Cuvée William Deutz 2006

7. Pol Roger Rosé 2008

8. Krug Grande Cuvée NV (162ème Edition)

9. Charles Heidsieck Vintage Rosé 2006

10. Charles Heidsieck Blanc des Millénaires 2004