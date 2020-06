Quelles plantes en guise de brise vue ou en écran végétal de charme ? Voici un bouquet d'idées

Que ce soit en guise d’ornement, en brise vue pour se mettre à l’abri des regards indiscrets ou encore pour se créer un havre de paix fleuri et un endroit aux milles charmes, voici quelques plantes qui peuvent habiller vos murs, créer un rideau de toute beauté ou se dresser comme par magie en mur végétal pour embellir votre cour, votre terrasse, votre jardin. Selon l’utilité recherchée, vous pourrez fondre pour l’une ou l’autre d’entre elles. Chacune sait briller de ses atouts, certaines livreront tout leur charme la saison venue là ou d’autres seront pareilles à elles-mêmes en toutes saisons. Certaines des plus robustes dresseront des murs, là ou le charme des autres inviteront à la contemplation. A vous de composer votre bouquet final, celui qui viendra agrémenter subtilement votre espace jardin.

Les bambous temporary-20200623025641 - © traumlichtfabrik - Getty Images temporary-20200623025641 - © Siraphol Siricharattakul / EyeEm - Getty Images/EyeEm temporary-20200623025641 - © FangXiaNuo - Getty Images Les bambous sont les plantes brise vue par excellence. Il est parfait pour un brise-vue mais aussi pour composer une haie ou un brise-vent. Si vous préférez une espèce " cespiteuse " ou non envahissante, optez pour les variétés de bambou Fargésia. Il y a le Fargesia robusta campbel qui est particulièrement apprécié par les paysagistes.

Le miscanthus Quelles plantes en guise de brise vue ou en mur végétal ? Voici un bouquet d'idées - © Jacky Parker Photography - Getty Images Quelles plantes en guise de brise vue ou en mur végétal de charme ? Voici un bouquet d'idées - © Orchidpoet - Getty Images Quelles plantes en guise de brise vue ou en mur végétal de charme ? Voici un bouquet d'idées - © Jacky Parker Photography - Getty Images À planter dès l'arrivée du printemps en apportant un peu de compost dans le trou de plantation, le miscanthus n'est pas très exigeant. Ca, ce n'est pas pour nous déplaire! Arrosez bien au moment de la plantation et éventuellement la première année s’il y a des problèmes de pluviométrie et taillez-le en boule à 20 centimètres du sol chaque printemps. Graminée haute, le Miscanthus est idéal pour une haie dense. Aussi appelée " Herbe à Eléphant ", " Eulalie " ou " Roseau de Chine ", c'est une graminée originaire d' Afrique et d' Asie du sud. Plante robuste et ornementale, elle pourra s'imposer comme brise-vue, écran contre le vent et constituer une haie bien dense.

La clématite temporary-20200623025641 - © Feifei Cui-Paoluzzo - Getty Images Quelles plantes en guise de brise vue ou en mur végétal ? Voici un bouquet d'idées - © P A Thompson - Getty Images Quelles plantes en guise de brise vue ou en mur végétal ? Voici un bouquet d'idées - © Jacky Parker Photography - Getty Images Leurs fleurs égaieront votre palissade en un clin d’oeil, du printemps à la fin de l’été. La Clématite est l’une des plus belles plantes grimpantes, mais aussi l’une des plus exigeantes ! La clématite, surnommée Reine des lianes, permet de décorer une palissade en plus de vous protéger du vis-à-vis. Sa floraison, entre Mars et Octobre, apporte de la couleur au jardin. Cette plante grimpante – dont les variétés sont plus ou moins grandes : de 2,5 à 10 mètres de hauteur – nécessite un sol profond et frais, composé d’un mélange de terre et de terreau. Il est important de conserver son pied à l’ombre, en plantant d’autres fleurs.

Le rosier temporary-20200623025641 - © Janis Engel / EyeEm - Getty Images/EyeEm temporary-20200623025641 - © Anton Petrus - Getty Images Quelles plantes en guise de brise vue ou en mur végétal ? Voici un bouquet d'idées - © Oliver Rossi - Getty Images Le rosier à de grands atouts en qualité de brise vue à la fois parce qu’il est adapté au balcon comme au jardin, mais aussi et surtout parce qu’en plus de faire brise vue il apporte odeur enivrante et couleur ! Et puis, les roses qui peut s'en passer franchement ? Optez par exemple pour un rosier remontant, il saura vous ravir plusieurs fois la saison durant contrairement au rosier non remontant qui ne fleurit qu'une fois dans la saison.

Le jasmin étoilé temporary-20200623025641 - © work by Lisa Kling - Getty Images temporary-20200623025641 - © Cris Cantn - Getty Images temporary-20200623025641 - © Heather Broccard-Bell - Getty Images/iStockphoto Une petite merveille ! Au-delà de sentir très bon, il se développe également très vite, il a tout pour plaire. Le jasmin arbuste étoilé offre une très belle floraison et un feuillage persistant tout au long de l’année. Il a une croissance rapide jusqu’à 5 mètres de haut, ne demande que très peu de soin et aucune taille mis à part un rafraîchissement annuel à la fin de l’hiver pour augmenter la floraison. Cet arbuste peut recouvrir un grillage, un mur ou une tonnelle s’il est bien fixé à un support. Pensez à l’installer près d’une fenêtre de la maison pour profiter pleinement du parfum de jasmin qu’il dégage. La plantation s’effectue indifféremment, à l’automne ou au printemps (hors période de gel et de forte chaleur) dans un sol bien drainé.

La glycine temporary-20200623025641 - © Julian Elliott Photography - Getty Images temporary-20200623025641 - © Irina Vaganova / EyeEm - Getty Images/EyeEm temporary-20200623025641 - © Natalia Ganelin - Getty Images Cette plante grimpante se joue de tous ses charmes et est d'un romantisme à nul autre pareil ! Imaginez-vous là sur un banc avec ses fleurs bleues violettes qui vous entourent comme pour inviter aux plus beaux rêves, à la plus grande romance. La glycine est de toute beauté, elle dresse des ponts, se fond en larmes de charme, s'aligne généreusement pour créer un décor somptueux avec ses longues grappes parfumées. Un rêve à l'état pur. Ses fleurs savent varier les plaisirs en étant bleues, blanches, pourpre foncé, violet clair ou foncé. Mais, c'est vous qui voyez !

Aristolochia macrophylla temporary-20200623025641 - © eZeePics Studio - Getty Images/iStockphoto temporary-20200623025641 - © JillianCain - Getty Images/iStockphoto temporary-20200623025641 - © valery_green - Getty Images/iStockphoto Cette plante a des allures de plante tropicale avec ses immenses feuilles. Elle couvre plusieurs mètres carrés et se constitue ainsi en un écran - écrin de verdure que vous saurez apprécier. Sa feuille prend des allures de petit coeur, rien que pour vous séduire. une plante grimpante au feuillage ample et abondant qui constitue son principal intérêt. Elle apporte une touche d'exotisme originale au jardin. Ses feuilles cordiformes (en forme de cœur) d’un vert foncé brillant habillent les murs ou cascadent de leurs supports de mai à novembre. Cette aristoloche perd son feuillage en hiver mais elle est rustique. Une plante peut garnir 8 à 10 m2: elle est parfaite pour végétaliser un mur habiller une clôture, ou donner du volume à une grimpante un peu dégarnie.