Quelles bières pour accompagner son barbecue ?

Hot-dogs et burgers: opter pour une blonde légère ou une bière tchèque (Pilsner)

Barbecue, bœuf braisé et desserts au chocolat et vanille : stout (bière brune irlandaise) comme la Guinness.

Steak grillé: l'acidité et la gazéification des bières ambrées, et notamment les bières ambrées irlandaises, vont bien avec les steaks et subliment le goût de la viande.