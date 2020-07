Optimiser nos espaces de vie, ce n’est pas toujours évident. On ne se projette pas forcément en ces lieux étriqués qui semblent rétrécir nos perspectives voire nos rêves jusqu’à conférer même une impression d’étouffement. Certaines pièces d’un petit gabarit peuvent pourtant, grâce à quelques astuces simples, devenir de véritables joyaux et prendre des airs de palais. Quelles astuces pour ne pas se sentir trop à l’étroit dans une chambre ? Voici un panel d’idées qui, selon votre style, pourront rouvrir vos perspectives à perte de vue.

Osez la couleur - - © pinterest Jouez la carte cosy Un espace de petite taille peut prendre des airs très cosy et donner ainsi à votre chambre un charme cocon au sein duquel il fera bon se retrouver, se calfeutrer. Votre chambre ne souffrira pas de cette teinte profonde si vous insérez quelques éléments de teinte claire. Maintenez essentiellement le plafond en blanc. Ajoutez également quelques éléments déco comme un luminaire très clair ou une belle lampe de chevet, choisissez subtilement vos parures de lit dans des matières lin et coton toujours dans des coloris très naturels. Une simple plante vous plongera également au coeur de la nature. Les éléments naturels s’invitent de façon préférentielle en cette chambre cosy.

Prenez de la hauteur Quelles astuces pour sublimer une petite chambre ? - © pinterest L’estrade en pièce maîtresse Intégrer une estrade sur laquelle vous positionnerez votre lit est une façon ingénieuse pour optimiser la pièce et en tirer parti. Cette estrade vous permettra en plus d’envisager sous elle des espaces de rangement pour vos parures de lit, pour vos livres,… Pour tout objet qui surchargerait du coup cette pièce. Misez tout aussi sur le choix d’une parure de lit fantaisie, elle saura attirer l’attention et mettre en valeur cet espace de repos. Grâce à l’estrade, l’espace restant dans la chambre pourra aussi accueillir une petite table bureau, une bibliothèque ou encore votre dressing et appuiera la double fonctionnalité de la pièce mettant ainsi en votre esprit une impression de grandeur.

Miroir, oh mon miroir _ - © PINTEREST Au-delà du fait que votre miroir vous rassurera sur le fait que vous soyez la plus belle, celui-ci aura pour effet d’agrandir la pièce grâce à son reflet retour qui doublera le volume en un seul regard. Il dupliquera, en copie conforme votre chambre comme si celle-ci avait son double… de volume. Choisissez-le assez imposant pour cet effet recherché ou alors jouez-vous de quelques miroirs arrondis qui apporteront de la douceur et positionnez-les au-dessus de votre tête de lit pour vous donner l’impression de profondeur.

Optez pour une mezzanine _ - © PINTEREST Esthétique et pratique, les mezzanines font toujours autant rêver. Placez le lit en hauteur, et tout le reste de la pièce se libère pour y mettre ce que l’on souhaite : bureau, canapé, espace déco… Avec la mezzanine, tout devient possible ! Les petits espaces sont ainsi optimisés en recourant à l’aménagement vertical optimal. De plus en plus de personnes sont adeptes des petits logements et se jouent ainsi de toutes les astuces pour optimiser les fonctionnalités de chaque pièce. La mezzanine est l’idée maîtresse pour une chambre mais aussi pour surplomber un salon et faire office de bureau, de coin bibliothèque...ou encore pour une chambre d’appoint.

Misez tout sur le blanc Quelles astuces pour sublimer une petite chambre ? - © Tous droits réservés Quelles astuces pour sublimer une petite chambre ? - © Tous droits réservés Quelles astuces pour sublimer une petite chambre ? - © Tous droits réservés Le blanc est LA valeur sûre pour les espaces exigus. Le blanc évite ainsi de se sentir trop oppressé. Une fenêtre offre l’avantage d’apporter de la lumière qui illumine et aère davantage une petite chambre. Le blanc agrandit subtilement tous les espaces. Il vous suffira d’ajouter une belle parure de lit, une belle table de chevet, un magnifique luminaire ou encore une plante et une petite étagère et votre chambre en fera craquer plus d'un !

Optimisez les rangements - - © pinterest Intégrer des espaces rangement tout autour du lit vous permet véritablement de gagner de l’espace et d’optimiser ainsi de façon esthétique vos rangements. Pas d’encombrement avec des objets qui s’accumulent dans tous les recoins de la chambre. Vous favoriser ainsi la bonne circulation de l’énergie pour vous garantir un sommeil serein.