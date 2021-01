Quelle est la cause des vertiges et comment les soigner ?

On a souvent tendance à confondre vertige avec d'autres pathologies dues à un problème de vue ou encore de tension. Pour y remédier, le Dr Nawara, ORL, explique d'emblée la caractéristique du vertige : "Le vertige est une fausse perception de mouvement qui doit avoir la caractéristique d'être un mouvement de rotation ; on a l'impression que tout tourne d'un coup. Ce caractère de rotation est important pour orienter vers la cause du vertige qui est souvent localisé au niveau de l'oreille interne."

Le vertige paroxystique et la maladie de Ménière

Un type de vertige assez connu, qui représente 20 à 30% des causes de consultations est le vertige paroxystique explique notre expert ORL : "Il est soudain, inopiné et brutal mais sans conséquences graves. Il apparaît dans des prises de position particulières de la tête comme quand on fait le ménage par exemple. De petits cristaux situés dans l'oreille interne se détachent et envoient une information pervertie par rapport à la situation réelle. Dans ce cas, il faut vous rendre chez un kinésithérapeute qui va provoquer des changements de position en fonction des cristaux qui se sont détachés et en 2-3 séances, ils se seront refixés et vous n'aurez plus de vertiges. On n'en sait toujours pas plus quant à son origine mais c'est tout à fait bénin."

Autre cause des vertiges : la maladie de Ménière : "Elle est due à des troubles de pression au niveau de l'oreille interne. Elle provoque de gros vertiges, des acouphènes ou encore une perte auditive. Le but de l'ORL va être de diagnostiquer ce syndrome et de prescrire des médicaments pour réduire la pression dans l'oreille interne et permettre d'améliorer les symptômes."

Enfin, si vous voulez éviter d'avoir des vertiges, il est déconseillé d'écouter de la musique trop fort comme le conclut notre ORL, Dr Nawara : "ça peut jouer, parfois dans des situations où il y a une surstimulation, cela peut titiller le nerf vestibulaire et provoquer l'apparition d'un vertige."

