Quel est le moment idéal pour mettre son sapin de Noël ?

On ne va pas se mentir : la date d’installation du sapin de Noël dépendra de plusieurs critères. Du temps dont on dispose, du fait qu’on ait ou pas un sapin ou un marchand de sapin en tête, voire même de la volonté ou pas de place un sapin chez soi. Il est néanmoins courant de se demander à quelle date faire le sapin de Noël. Que dit la tradition ? Et combien de temps conserve-t-on un sapin naturel ?

La décoration de l’arbre étant intimement liée aux fêtes celtes du solstice d’hiver , certaines personnes préféreront attendre le 21 décembre . On décorait alors l’épicéa de blé, de fleurs et de fruits : de quoi trouver l’inspiration ? Fin décembre est une période de fêtes, religieuses ou païennes, et se révèle une bonne époque pour placer un arbre de Noël. Une dernière tradition d’ailleurs, consiste à attendre la veille de Noël pour mettre en place les décorations à proprement parler. Une bonne excuse si vous êtes en retard.

Le plus tôt possible pour la magie de Noël ?

Ne mettons pas de côté le facteur psychologique ! La science l’a démontré : si vous aimez Noël, les décorations ont un effet positif sur votre par le rappel de l’anticipation des fêtes, découverte dans l’enfance. Contrairement aux idées reçues, l’impact est généralement positif sur la santé mentale.

Combien de temps se conserve le sapin naturel ?

Si vous achetez un sapin naturel, pas de problème, il se conserve mieux qu’on pourrait le croire… s’il est en pot avec ses racines ! Suivez nos conseils pour acheter un sapin de Noël naturel écoresponsable et prenez en soin. Le sapin en pot avec racines se conserve plusieurs semaines dans cet état mais peut se sentir à l’étroit et trop exposé à la chaleur, pensez-y avant l’achat. Pour un sapin à pied coupé, la situation est un peu différente : comptez une longévité d’environ trois semaines pour un sapin Nordmann et une grosse semaine pour un épicéa, qui perd ses aiguilles plus facilement. Le sapin noble et le sapin bleu s’achètent mi-décembre. Après Noël, on replante l’arbre ou on le recycle selon le cas. Un sapin artificiel doit être conservé une vingtaine d’années si on veut que son bilan carbone soit équivalent.