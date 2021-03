Que faire pendant ces 3 semaines de vacances de Pâques ?

Sans oublier les paysages bucoliques de la Promenade Verte et son itinéraire balisé de 60 km. A vélo ou à pied, on traverse le Pajottenland sur plus de 7 km en passant par Anderlecht et les étangs de la Pede. Il est possible de se programmer des itinéraires sympas, tronçon par tronçon.