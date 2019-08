Que faire contre la mauvaise haleine de nos animaux ?

Dans certains cas, la mauvaise haleine peut être le signe d'une maladie comme l'insuffisance rénale mais dans la plupart des cas, la mauvaise haleine est simplement la conséquence d'un problème d'hygiène bucco-dentaire. Et ça concerne 60 % des chats et 75% des chiens.

Concrètement, il s'agit d'un problème de tartre dentaire... Comme chez les humains. Et c'est lié à la nourriture, aux résidus alimentaires qui se fixent sur la surface des dents et qui génèrent des bactéries. Il faut ajouter à cela, le fait que la salive de nos animaux domestiques contient un taux assez élevé de calcium salivaire. Ce calcium est capté par les bactéries de la plaque dentaire, il s'y dépose, la densifie et la minéralise. Et c'est ce qui va former à la fin le fameux tartre dentaire !