Que faire ce week-end en Province de Liège ?

La météo s’annonce plus que clémente ce week-end. Voici donc quelques idées de sorties pour profiter de notre belle province…

Stavelot

Le groupe de danses wallonnes " Le Réveil Ardennais " de Stavelot célébrera ses 70 ans ce dimanche 25 août dans le cadre d’une fête ardennaise qu’il organise dans la cour de l’abbaye de Stavelot avec bon nombre d’animations ; tout commencera à 10h par une messe en wallon suivi à 12h30 d’un barbecue. Un cortège dans Stavelot est prévu à 14 heures ; l’après-midi : reconstitution d’une noce villageoise de jadis, des jeux anciens (le bouchon, la roulette, le casse-noix,…), le mât de cocagne, une course à l’escargot, présence de Charlotte Martin, artisane- tailleuse de pierre, un bal folk à 19h avec " Accordanse " ; l’entrée sera totalement libre.

Infos ici



Liège & Eben-Emael

Le hasard des calendriers fait que cette année, les 2 festivals de Jazz de la région liégeoise ont lieu en même temps à savoir du vendredi 23 au dimanche 25 août !

Liège : le Jazz04 festival au fil de l’eau a lieu ce dimanche 25 août dans la plupart des lieux de cultures liégeois : du Pelzer Jazz CLub à l’Aquilone, en passant par les Chiroux, la Boverie, l’An Vert ou le Café du Cinéma le Parc à Droixhe.



Eben-Emael : Une sacrée belle brochettes de formations de l’autre festival Jazz de ce week-end, c’est Jazz au Broukay.

L’édition 2019 de ce festival s’accordera au féminin. L’occasion de retracer l’histoire de la place des femmes dans l’histoire du jazz et d’accueillir des musiciennes sur notre plateau, comme les pianistes Nathalie Loriers et Margaux Vranken, la saxophoniste Tineke Postma et la trompettiste Marie-Anne Standaert.



Waimes

Du 23 au 25 août, se déroulera le Food Truck Festival à Waimes, sur le parking de la salle Oberbayern ; 20 food trucks seront présents tandis qu’un bar à bières spéciales fonctionnera. Ouverture du festival : vendredi de 17 à 22h, samedi de 11 à 22h et dimanche de 11 à 20h. Une organisation de l’Office du Tourisme du Pays des Hautes Fagnes.

Infos : waimes.be



Polleur

C’est une belle idée de balade pour ce dimanche…

Rendez-vous de 10 à 18h Place Joseph Gérard à Polleur et découvrez le travail d’une quarantaine d’artisans, créateurs et artistes.

Il y aura de tout pour la 3ème édition de cette manifestation : peinture / céramique/ broderie/ sculpture/illustration/ sérigraphie/ luminaires/ récup’art/couture…

Et en plus des exposants, une bonne trentaine d’ateliers vous permettront de vous essayer à une discipline.

l’entrée à Pollin’art est en prix libre. Donc vous payez… ou pas. Une urne est installée à l’entrée pour celles et ceux qui voudraient laisser quelque chose à l’organisation villageoise.

Infos ici…