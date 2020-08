Que faire ce week-end : Des activités pour toute la famille

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille. Alors, cette semaine, elle vous emmène en province du Hainaut pour nous faire découvrir les nouveautés de l’été au Pass. Il y a de quoi faire parce que cet été, au sortir de cette longue et difficile période de confinement, le Pass a vraiment mis les petits plats dans les grands pour offrir des activités incroyables à toute la famille.

Qu’est-ce qui nous y attend ? Le Pass a souhaité placer la biodiversité au centre de ses animations et invite ainsi petits et grands à observer, à manipuler et à interroger la diversité naturelle (les insectes, les graines, les sols, les fleurs sauvages, les légumes...) pour découvrir, ou redécouvrir nos relations à la nature. Donc c’est vraiment une super démarche qui se décline en différentes animations : Une animation consacrée à l’observation des insectes , à l’identification des odeurs, à la mise en couleur à partir d’éléments naturels ;

Une animation autour de la mare , de l’eau et de ses habitants ;

Une animation mini-potager pour faire de vos enfants de vrais petits experts en plantations ;

Un labyrinthe de maïs ;

Une animation de création et de construction d’un hôtel à insectes ;

Et un jeu d’exploration nature. Donc c’est vraiment super varié. Et le vrai plus, c’est que ces animations sont gratuites !

Et ça ne s’arrête pas là ! Le Pass a été encore plus loin et a mis cette période de confinement à profit pour concocter un escape game absolument incroyable dans l’une de ses salles, sur la thématique " Virus vs vaccin ". L’objectif du Pass est de proposer une activité pédagogique et ludique afin de permettre aux plus jeunes d’appréhender au mieux le fonctionnement d’un virus et l’enjeu de la course au vaccin actuelle, le tout en s’amusant. L’équipe participante a donc 75 minutes pour résoudre des énigmes scientifiques, logiques, numériques et intellectuelles afin de retrouver le chemin de la sortie.

C’est tout l’été ? Oui, l’escape game est accessible tout l’été jusqu’au 15 septembre ! L’escape game est accessible tout l’été jusqu’au 15 septembre ! pass.be

Direction ensuite Bruxelles pour une autre activité estivale. Que faire ce week-end : Des activités pour toute la famille - © Sean Gallup - Getty Images Aurielle vous emmène à présent chez Autoworld pour une animation Lego. Durant les grandes vacances, en juillet et août, entre 14h et 18h, la créativité des enfants sera mise à contribution sur l’espace situé au premier étage du musée. Des briques de Lego seront remises à chaque enfant inscrit qui pourra alors donner libre cours à son imagination et construire des voitures. Les plus belles voitures resteront exposées durant toute la semaine et à l’issue de chaque semaine, l’enfant ayant réalisé la plus belle voiture de la semaine sera récompensé ! www.autoworld.be

Pour plus d'idées de sortie, écoutez Viva Week-end chaque samedi et dimanche de 6h à 9h sur VivaCité