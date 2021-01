Que faire ce week-end : A la découverte des légendes ardennaises ou de la Belgique sous toutes ses facettes

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Cette semaine, elle vous propose de vivre un week-end consacré à la découverte des spécificités et du patrimoine de la Belgique, en commençant tout d’abord par la visite du Musée en Piconrue.

Aurielle vous invite donc à la suivre jusque Bastogne pour partir à la découverte des légendes ardennaises. C’est connu, le sud de la Belgique est un terrain particulièrement propice aux légendes et aux mystères et le Musée du Piconrue propose de découvrir cet univers grâce à sa Maison des légendes. C’est donc dans une atmosphère nocturne, une forêt sombre recréée à l’aide de silhouettes, de verrières que le visiteur évolue sur les traces de 6 grands personnages folkloriques dont, par exemple les fées, les nutons ou encore le loup-garou. Et donc cette forêt est divisée en 6 espaces vitrés où cohabitent des objets, des représentations artistiques en lien avec chacun de ces personnages merveilleux, ainsi que de grands livres à feuilleter. Et si vous souhaitez faire durer la visite une fois à l’extérieur, le musée propose des cartes touristiques de la région avec des points intéressants à aller voir pour en savoir plus sur ces fameuses légendes et créatures.

Alors, en ce moment, compte tenu des mesures actuelles, certains dispositifs plus interactifs sont momentanément inaccessibles mais je tiens quand même à préciser, pour ceux qui visiteraient ce site plus tard dans l’année, qu’il y a aussi normalement des coloriages et des petites histoires gratuites à ramener à la maison.

La visite dure environ une demi-heure et est accessible dès 5 ans.