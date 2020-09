Quand Sylvester Stallone apprend à ses filles à rompre par SMS avec leurs petits amis

Sylvester Stallone enseigne à ses filles comment pense un homme et écrirait à leur place les SMS de rupture qu'elles ont déjà envoyés à leurs ex petits amis ont confié ces dernières dans le show TV Access Daily.

On connaissait l'acteur américain comme un homme très viril et qui n'a peur de personne. Sylvester Stallone protège aussi ses filles, Sistine, 22 ans, Sophia 24 ans, et Scarlet 18 ans, qu'il a eues avec Jennifer Flavin, en... écrivant à leur place les textos de rupture avec leurs petits amis.

"Il nous dit 'Laissez-moi vous expliquer comment un homme pense', puis il va tout nous résumer dans un texto. Je pense que la plupart du temps, nos copains ignorent que c’est Sly qui est en train de rompre avec eux !" avance ainsi Sistine Stallone dans le show télévisé Access Daily.

L'acteur célèbre pour ses rôles de Rocky et de Rambo prolonge en tout cas sa réputation d'acteur 'aux gros bras' avec ses potentiels gendres : "Quand vous le rencontrez pour la première fois, il fait la scène du gros dur. Le premier petit ami que j'ai ramené, la première fois qu'il lui a serré la main, il lui a dit : 'C'est une poignée de main faible, serre plus fort !'".

Sylvester Stallone semble donc toujours aussi dur à cuire tant en vrai... que par message !