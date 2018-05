Quand persévérance est synonyme de succès

Laetitia et Alessandro sont à la tête du groupe Bianello, spécialisé en fournitures italiennes. Trentenaire, ce couple de Liégeois est à la tête d'une PME florissante et réalise son rêve, ponctué de persévérance et de rigueur.

Ils sont tous deux issus de l'immigration italienne et ont gardé de leurs aïeux cette volonté de mener à bien leur vie professionnelle. À 33 et 35 ans, Laetitia et Alessandro Biasucci sont entrepreneurs, pour la seconde fois sur leur courte vie, puisqu'ils sont d'abord devenus indépendants en ouvrant une pizzeria à Saive.

"Nous nous sommes connus en 2011 sur le lieu de notre travail, lorsque nous étions salariés, dans une grande entreprise de la région liégeoise. Mariés en mai 2014, nous sommes aujourd'hui parents d'une petite fille et d'un petit garçon. Dès notre rencontre, nous avons compris, l'un et l'autre, que nous ne finirions pas notre vie dans un bureau, à travailler pour quelqu'un d'autre" explique Laetitia.

L'un des vœux d'Alessandro étant de devenir pizzaïolo, ce dernier prend des cours à Paris puis le jeune couple se détache progressivement de l'entreprise qui l'emploie et ouvre une pizzeria en 2013 à Saive, juste à côté de l'église. Il la gardera deux ans.

Le succès est au rendez-vous, les tables ne désemplissent pas… mais un autre projet trotte déjà dans la tête du Liégeois. "Laetitia et moi, nous avions l'habitude de travailler en soirée à la pizzeria et avions convenu de ne pas ouvrir à midi, pour ne pas empiéter sur notre vie de famille". Laetitia travaillait en salle, Alessandro était au four tandis que les parents aidaient dans la préparation culinaire. "Pendant un an, j'ai combiné la journée à l'entreprise et le soir à la pizzeria puis j'ai pris une pause carrière, pour lancer notre nouveau projet. J'ai quitté définitivement mon employeur en avril 2014".

Pour tous !

Le projet qui anime le jeune couple, c'est de prendre une place dans le commerce de denrées italiennes, d'être le lien entre les grossistes et l'horeca. Dès l'hiver 2014 naît l'entreprise Bianello, elle est devenue un groupe depuis puisqu'Alessandro a racheté tout récemment un concurrent namurois.

Des 150 produits en stock qu'ils proposent à la vente depuis leur entrepôt de 700 m² dans les premières semaines, les Biasucci ont très richement étoffé leur catalogue qu'ils ouvrent désormais aux restaurant, pizzerias, brasseries, sandwicheries, traiteurs, organisateurs d'évènements mais également aux particuliers !

Aujourd'hui, à la tête d'une PME florissante qui emploie quatre personnes, les Biasucci scindent encore vie professionnelle et familiale. Alessandro est tous les jours à 6 heures 30 dans son entrepôt du marché de Liège, il finit vers 15 heures. Ce qui lui permet d'aller chercher Nina et Enzo à l'école et à la crèche, puis de terminer la journée sereinement avec Laetitia, en profitant de leurs enfants.

"C'est véritablement un choix de vie que de privilégier notre famille, mais je ne vous cache pas qu'en vacances, je veux avoir un contact quotidien avec notre entreprise".

Et le couple de conclure : "C'est notre persévérance et le service client qui est notre moteur. On a commencé à vendre l'équivalent d'une palette et aujourd'hui, nous sommes à l'étroit. La pizzeria a été un tremplin magnifique, nous ne regrettons rien."

