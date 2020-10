Quand le contexte sanitaire inspire les artistes : voici DJ Petit Piment !

Nombreux sont les artistes belges à nous avoir contacté pour nous faire découvrir des titres et/ou des vidéos qu'ils réalisèrent durant le confinement ou plus simplement des chansons inspirées par le contexte sanitaire actuel.

Il y a parmi ce que nous recevons des choses logiquement poignantes où le second degré n'a pas sa place, mais le Covid-19 inspire également aux artistes des choses plus farfelues et qui prêtent à sourire même si le message sous-jacent reste le même.

C'est le parti pris de "DJ Petit Piment", un montois qui n'en est pas à son coup d'essais et qui vient de nous faire parvenir sa vidéo "Coronavirus ne passe pas" qui totalise déjà quelques 150.000 vues sur Youtube !

Avec un rythme entêtant et une production digne du prochain tube de l'été, on peut danser au son de "DJ Petit Piment" qui nous invite à nous laver les mains avec le sourire et une dose d'autodérision de bon aloi par les temps qui courent !

A découvrir d'urgence ci-dessous !