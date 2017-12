Quand la police anglaise s'inspire des Simpsons pour capturer des criminels...

La police du South Yorkshire (Angleterre) ne manque pas d'idées originales pour arrêter des fugitifs. Elle a profité de la période de fête pour réaliser un beau coup de filet, comme le raconte The Independant.



L'opération "Holly" était basée sur une idée simple la police envoyait des cartes au nom d'une fausse compagnie à l'adresse de certains de ces criminels les plus recherchés avec la promesse de recevoir un panier de Noël gratuit, chargé de champagne, vin, pudding de Noël et autres douceurs en tous genre.

Seule condition pour les destinataires qui recevaient la carte, signaler par retour de courrier quand ils seraient disponibles chez eux pour se faire livrer le présent.

C'est donc la police qui a livré les "cadeaux" et ainsi procédé à 21 arrestations de fugitifs recherchés.

Les internautes eux ont vite fait le lien avec un épisode de la série "The Simpsons" qui avait montré cette idée.

