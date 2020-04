Privé de marché, Romuald a trouvé le moyen de vendre ses légumes bio fraîchement cueillis -... Romuald est maraîcher à Forest, dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing. Dans son champ, il cultive des légumes bio qu’il vend habituellement chez lui le vendredi et le samedi au marché à Tournai. Faute de rendez-vous avec les clients à la Place Crombez le samedi matin, il a dû trouver une solution. Afin de ne perdre ses légumes pendant le confinement, il les vend fraîchement récoltés le vendredi chez lui. « Je récolte la veille ce qui permet aux clients d’avoir des légumes frais ». Avant la crise sanitaire, Romuald disposait d’une petite boutique contiguë à ses champs. Les clients entraient et choisissaient leurs légumes. Depuis le confinement, ils n’entrent plus dans le magasin. « J’ai un site internet via lequel les clients commandent ». Le maraîcher bien organisé prépare les commandes un peu à l’avance. Autre possibilité, venir sur place sans avoir commandé et patienter le temps que Romuald prépare les « paniers fraîcheur ». Les paiements sont sécurisés : virement ou application bancaire sur smartphone. Beaucoup imaginent qu’une fois le soleil de printemps installé, les légumes se récoltent à profusion. En maraîchage, la période actuelle est creuse. Sous tunnel, on récolte cependant déjà des salades, des épinards, des radis, de la roquette, du cerfeuil, de persil, … des légumes qui ont poussé sous serre. « Dans les champs en ce moment, on commence seulement les plantations qu’on récoltera dans un peu plus de deux mois ». Romuald est passionné par son métier : « j’avais envie d’être producteur, de produire de la nourriture, de cultiver, c’est ma motivation première. Je me suis lancé et la culture bio, ça me correspond vraiment. Je fais ce dont j’ai envie, c’est cela qui est important ! » Pratiquement : Facebook : les légumes de Romuald – les commandes doivent idéalement être enregistrées pour le mercredi soir. Les commandes sont retirées le vendredi à la rue du Preys, 9 à Frasnes-lez-Anvaing.