Printemps Grandeur Nature ... Si proche de vous !

Cette année, les règles du jeu ont changé ! Et oui, nous revenons cette saison avec un programme tout chaud, tout neuf pour vous faire voyager en télé, radio et sur les réseaux sociaux tous les samedis du printemps !

Printemps Grandeur Nature

Présentation saison 2019 Printemps Grandeur Nature, Wallodyssée ! - © Tous droits réservés

Vous connaissez sûrement l’émission " Printemps Grandeur Nature ".

Autrefois, cet événement organisé en Wallonie, alliait action citoyenne, rencontres, concerts, enregistrements radio et tournages tv. Cette année, Adrien Joveneau et toute son équipe ont décidé de vous faire voyager au plus profond de notre terre wallonne, à la rencontre de personnes, d’initiatives citoyennes et de projets locaux ! Cette saison, les 5 émissions se dérouleront aux 5 coins de la Wallonie, ou plutôt dans les 5 Provinces du territoire wallon.

Le principe est simple, chaque semaine, Adrien Joveneau animera ces émissions en compagnie de personnes inspirantes, passionnées et passionnantes qui vous donneront l’envie d'encore mieux aimer notre Nature wallonne...Ils vous feront partager leur quotidien et leurs coups de cœur...