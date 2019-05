Prêter son jardin... Et cultiver le lien !

Nous venons d'accueillir le printemps, nos idées fleurissent et notamment celle de consacrer un peu de son temps au jardin. Le hic beh c'est que vous n'avez pas de parcelle de terre pour répondre à votre rêve. Ou encore vous avez un jardin mais plus le temps ou la condition physique pour assurer cette activité. Vous êtes alors faits pour vous rencontrer ! L'un peut ouvrir son jardin à un tiers et ce dernier peut s'adonner à cette activité aux bénéfices plurielles de tout un chacun. Pas belle la vie ?

- - © Tous droits réservés

"pretersonjardin.be"... Tout un état d'esprit !

C'est une manière différente d’envisager son environnement, ses rapports aux autres et de privilégier l’ouverture, le respect, l’entraide et les joies du partage.

C'est une autre façon de concevoir l'art du potager. Parce que rien n’est meilleur que de savourer les légumes de son jardin, ce site inaugure une nouvelle manière de concevoir le jardinage, plus ouverte, plus conviviale, plus solidaire et définitivement inscrite dans l’air du temps. Dans un contexte économiquement difficile et idéologiquement flou, le partage de jardin entre particuliers c’est :

• Le droit de se nourrir et de nourrir sa famille sainement indépendamment de son budget.

• Redonner du sens à ce que l’on mange, car rien n’est plus sensé et gratifiant que semer une graine et la voir pousser.

• Raffermir le lien social - à l’échelle d’une ville, d’un quartier, à travers les rencontres et les échanges.

• Promouvoir les relations intergénérationnelles - le partage de savoirs entre les jeunes et les anciens.

• Créer une société solidaire basée sur des valeurs d’ouverture, de convivialité et d’entraide.

• Rendre les individus économiquement plus autonomes et écologiquement plus responsables.

Ouvrir son jardin c’est d’abord faire une rencontre. C’est faire part de ses expériences, puis proposer un projet de manière à ce que tout le monde y trouve son avantage.