Préparez maintenant et facilement votre jardin pour le printemps !

Les bons conseils de notre "Monsieur Jardin-Nature"

Le grand principe de Pierre Léger est de faire le plus petit effort pour obtenir le plus grand changement !

Pour obtenir un sol vivant et en bonne santé, son astuce est de tondre la parcelle et la couvrir d'une épaisseur suffisante de déchets organiques. Laissez le terrain couvert jusqu'au printemps sans y toucher ! La micro faune va s'en occuper... Au printemps, le sol sera riche et grumeleux, prêt à accueillir vos plantations du printemps ! Que du bonheur sans trop de peine !

Pour d'autres conseils ... https://www.facebook.com/oasisecocentre/