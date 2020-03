Le confinement nous invite bien évidemment à restreindre nos sorties et il en va du bon sens, de la raison et de la santé de tout un chacun. Restez chez soi est le véritable mot d’ordre à toutes fins utiles. Difficile cependant de faire l’impasse sur les courses, l’une des rares sorties autorisées mais qui doit être raisonnée et envisagée en toute bonne intelligence. Ceci ne nous invite pas à nous délester de toutes précautions d’usage comme la règle d’or qui consiste en toutes circonstances à maintenir une distance sociale d 1,5 m.

Limiter les risques durant les courses : mode d’emploi

Prenez toutes les précautions d'usage quand vous devez faire vos courses. - © Maskot - Getty Images/Maskot

- On change tout d’abord ses habitudes et on fait ses courses que si nécessaire et pour un plus long terme. On fait les courses seul(e), ce n’est pas la sortie familiale ! On tente de limiter cette sortie à une fois par semaine au maximum. Donc les "petites courses", c’est fini, on oublie. On se joue du congélateur, de la petite réserve sans envisager le stockage comme en temps de guerre, restons les pieds sur terre. On prépare une liste afin de ne pas avoir le trou de mémoire qui nous ferait ressortir un jour après, bref, on s’organise consciencieusement. On prépare d’ailleurs ses menus à l’avance afin d’épingler tous les ingrédients qui nous seront utiles.

Chaque sortie évitée est un contrat que l’on signe avec la vie !

- On respecte à chaque instant la distance minimale d’un mètre cinquante avec les autres clients et le personnel du magasin. Que ce soit dans les allées ou encore à la caisse, ne dérogez pas à cette règle. En outre, il est conseillé d’apporter ses propres sacs, cabas réutilisables ou son caddie comme nous le recommande vivement "grand-mère" et ses astuces si précieuses. En pratiquant de la sorte, vous serez assurés que personne ne les aura manipulés contrairement aux paniers ou aux chariots des supermarchés et hypermarchés. On procède au paiement uniquement par carte bancaire. Fini les billets et la monnaie qui sont des nids à microbes, bactéries & co. De faux amis, vraiment ! Le liquide suppose des contacts et donc la contamination, C’est proscrit !

- Avoir recours à la livraison à domicile ou courses sur internet permet de dépanner les personnes à mobilité réduite, les personnes à risque et les personnes âgées. C’est aussi un bon moyen pour chacun de passer moins de temps en magasin et donc de limiter les risques d’exposition et de contamination. Rappelez-vous toutefois que les produits proviennent souvent des rayons et qu’ils ont peut-être été manipulés par une personne contaminée avant vous. Les précautions données restent donc de mise.