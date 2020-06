Prenez le temps d'un bon petit-déjeuner pour une journée réussie

Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - Dernière Heure : La manifestation continue à faire des vagues. - Le Soir : Le goût retrouvé des restaurants. - Nouvelle Gazette : Des millions pour des panneaux inutiles. - Sudpresse : Le panneau que personne ne connaît. - Sudpresse : 60% des Belges prennent un petit-déjeuner tous les jours. Metro 10 : se déconfiner et booster son système immunitaire - Dernière Heure : Les masques à la rescousse des salles de spectacle. - Dernière Heure : Louer son fauteuil à la plage cet été.

Comme tous les jours dans le 8/9, Cyril décortique la presse écrite et les sujets qui font la une de vos quotidiens. Ce mardi matin, notre animateur vedette nous fait découvrir un article que l’on peut lire dans les éditions Sud Presse au sur la façon dont les belges prennent leur petit-déjeuner. Dis-moi comment tu déjeunes, je te dirai qui tu es… On sort de plus en plus pour le prendre. Une grande étude vient d’être menée auprès des Belges sur leurs habitudes alimentaires dès le matin. Et sur le même sujet, votre quotidien Le Métro vous donne tous les conseils d’un bon petit-déjeuner pour booster son système immunitaire.

Un quart de notre budget alimentaire sera consacré au petit-déjeuner ! Déjeuner - © Tous droits réservés Cyril explique qu’en moyenne, on dépensera 6 euros pour ce repas. Pas mal. Le petit-déjeuner à l’extérieur concerne logiquement davantage les personnes qui travaillent. Dans l’absolu, 60% des Belges disent prendre un petit-déjeuner tous les jours. Mais seulement 48% des gens qui travaillent disent le prendre 7 jours sur 7. Le néerlandophone mange davantage Le francophone est plus gourmand, il mangera 7% en plus que la moyenne, des croissants, gaufres, crêpes…

En quelques chiffres... C’est entre 35 à 50 ans que, visiblement, on apprécie les produits sains. Il sera plus aisé pour les non-travailleurs d’en manger, ils sont 14% au-dessus de la moyenne. Enfin n, le Belge reste un accro au café : 64% disent en consommer le matin tandis que 22% prennent aussi un jus d’orange. Le petit-déjeuner, un repas important ? Certes oui pour la santé mais cette étude intéresse évidemment tout le commerce qui va autour. Le Belge dépense en moyenne 6€ pour son petit-déjeuner 80% des gens qui ne travaillent pas prennent un petit-déjeuner. Et les jeunes alors? Les jeunes jusqu’à 35 ans consomment 22% de céréales en plus que la moyenne. Les personnes qui ne travaillent pas consomment 14% de fruits et de pain en plus que la moyenne 39% des sondés boivent de l’eau au petit-déjeuner Les + de 55 ANS consomment 41% de café en plus que la moyenne 5% des sondés disent consommer des soft (coca…) au petit-déjeuner Les francophones consomment 7% de croissants, gaufres, crêpes… Mais que mange Sarah au petit-déjeuner ? "Eh bien je suis plutôt salé que sucré, pâté, fromage…" explique notre animatrice vedette que vous retrouvez tous les jours au matin dans le 6/8. Retrouvez tous les chiffres dans les éditions Sud Presse de ce mardi matin.