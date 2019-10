Caroline D’Haegeleer est conseillère en image corporelle. La vision de son approche est d'accompagner et de valoriser la personne dans une démarche de bien-être corporel, par une meilleure connaissance de son potentiel intérieur et de son corps. Elle travaille également en milieu hospitalier, en oncologie afin d'aider les patients à retrouver une belle estime et image d'eux-même. Comment révéler son potentiel intérieur à travers la couleur et le style ? Voici quelques clefs Bien-Etre pour prendre soin de soi.

Prendre soin de son image corporelle

Dans une société où l’on va toujours plus vite, le virtuel, le digital et l’hyper connectivité sont complètement intégrés à notre quotidien, à notre époque, … nous vivons au même moment une ère dédiée au bien-être où prendre du temps pour soi est devenu essentiel, voir vital.

Ce n’est plus un phénomène de mode, c’est un mode de vie !

Les techniques de développement personnel sont nombreuses et variées. Elles proposent un accompagnement de la personne à travers diverses méthodes, dans une démarche de bien-être psychique et physique. Dans toutes ces techniques, le conseil en image corporelle en fait partie.

En tant que conseillère en image corporelle et coach en bien-être, j’écoute avec attention et avec un regard objectif, la personne, homme ou femme, et je l’accompagne dans la valorisation de son image et dans la perception qu’elle a d’elle-même. Par une meilleure connaissance de soi et de son corps, dans une démarche de bien-être au-delà de l’aspect esthétique et superficiel que peut être aussi ce métier.

L’individu est au centre de mes préoccupations, dans l’authenticité et la bienveillance.

Je travaille également en milieu hospitalier, en oncologie, afin d’aider les personnes atteintes d’un cancer à retrouver une belle image d’elles-mêmes et à valoriser l’estime de soi. L’identité corporelle est souvent perturbée, les modifications physiques, le regard des autres deviennent plus importants. Et cet accompagnement valorise la personne dans sa globalité physique. On revient à des choses essentielles de la vie, la vie elle-même !

Dans les différentes prestations que je propose, il y a le 1er contact téléphonique ou de visu afin de définir les besoins, envies et les attentes, et ensuite le 1er entretien qui permet de faire connaissance mais aussi qui est un temps d’observation et de réflexion, d’expression de soi et ce, de façon positive et objective. C’est surtout le début d’un travail concret sur la valorisation, d’une prise de conscience à se révéler, sur la confiance en soi. Une étape indispensable avant tout accompagnement en image de soi.

Ensuite, mes différentes prestations abordent le corps à travers la colorimétrie, la morphologie, le style vestimentaire et son langage, le maquillage, la coiffure, les lunettes. Et tout nouveau, le conseil sur le parfum et le conseil sur la lingerie. Le tri du dressing, le personnal shopper, Et les journées CD Style & Beauté, différents packs réalisés sur 1 ou 2 journées : CD Style & Beauté visage, CD Style & Beauté corps, CD Style & Beauté visage et corps.

" La beauté commence au moment où vous décidez d’être vous-même " Coco Chanel

La simplicité d’être soi, de se sentir bien dans son corps et dans sa tête, amener la personne à être autonome dans ses choix, révéler le potentiel intérieur à travers la couleur et le style !

En prenant soin de soi, nous sommes prêts à prendre soin des autres !

Caroline D’Haegeleer