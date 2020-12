Pourquoi porter de la laine ?

La laine est une matière chaude et saine pour la santé. Virginie Hess, la chroniqueuse nature de "La Grande Forme" nous explique tous ses bienfaits.

Pour commencer, il faut savoir que la plupart des textiles que nous portons contiennent de nombreuses substances chimiques. Ces substances peuvent déclencher des réactions allergiques, de l’eczéma ou des inflammations de la peau. Certains d’entre elles contiennent même des perturbateurs endocriniens ou peuvent s’avérer cancérigènes.

Pour notre santé comme pour la protection de l’environnement, il faut privilégier les produits réalisés à base de fibres naturelles, sans solvants et si possible issus de labels écologiques, comme la laine. C’est une matière première unique en son genre : saine, renouvelable et biodégradable.