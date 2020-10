Pourquoi ne verra-t-on plus Bigflo & Oli sur les réseaux sociaux pendant un an

Bigflo & Oli ont récemment sorti deux EP en juillet 2020 et comptent poursuivre avec encore plus de conviction et d'acharnement sur leur lancée.

Les deux frères rappeurs toulousains ont révélé à Cyril Hanouna qu'ils comptent se déconnecter entièrement des réseaux sociaux pendant un an et ont justifié cette démarche. Un énorme scoop tant on sait que leurs fans sont presque tous présents sur ces médias.

Plus de publications sur les réseaux sociaux ni de télévision

Les deux frères de 27 et 24 ans ont évoqué leur actualité musicale ainsi que leurs futurs projets.

Clips, business, concerts,... les deux frangins gèrent la totalité de leur affaire. "Cela laisse beaucoup moins de temps pour l'essence même de notre art qui est, faire de la musique entre frères, à deux, dans un studio" a entre autres assuré Bigflo. Pour pouvoir alors se focaliser au mieux sur la musique, les interprètes de Dommage et Plus tard comptent mettre sur pause une 'activité' très 'anxiogène', celle de l'utilisation des réseaux sociaux. "Ce que l'on va faire, c'est que l'on va couper les réseaux. Ça prend quand même la tête, le temps de se mettre en studio, de bien bosser" estime le grand frère qui précise que cette mesure, elle ne durera "pas plus d'un an".

Il justifie automatiquement cette annonce fracassante sur le plateau de l'émission française : "Un bon album, ça ne se fait pas en deux mois". Concrètement, Oli explique qu'ils ne comptent plus faire le moindre post sur leurs réseaux pendant un an : "Juste préparer du son et si cela va mieux avec le public (à cause de la crise sanitaire), préparer la prochaine tournée".

Et au grand frère de conclure : "Si on continue les réseaux, on va faire du vide (...) On n'a pas envie que cela nous parasite artistiquement". Et cette décision s'applique même aux apparitions télé ! "Même si toi tu nous appelles frérot (NDLR : les rappeurs sont amis avec Cyril Hanouna)" lance avec amusement Bigflo.

Un pari gagnant et qui sera tenu pour les deux rappeurs toulousains ? Ça, on le "comprendra plus tard".