Pourquoi donc mon chat dort-il avec moi ?

Le chat est connu pour être un animal particulièrement indépendant et solitaire. Pourtant, dès que vous allez vous coucher, votre petite boule de poils vous attend déjà en plein milieu du lit. Mais pourquoi aime-t-il tant dormir avec vous ?

Parce que c'est SON lit ! C'est donc pour chat ? Et oui... Eh oui, le chat étant un animal très territorial, s'il dort avec vous c'est peut-être avant tout parce qu'il accepte votre présence dans SON lit, et non l'inverse. Il considère votre lit comme son lieu de couchage particulier et n'en changerait pour rien au monde. Et tant que vous ne prenez pas trop de place, il vous tolère!

Parce qu'il se sent en sécurité ! Un chat ne dort pas n'importe où. Pour espérer fermer un oeil (jamais les deux, faut pas rêver), il faut qu'il se sente en sécurité. Et s'il aime dormir auprès de vous, c'est qu'il vous fait confiance et qu'il sait qu'en cas d'intrusion, vous pourrez le protéger. En effet, les chats étaient des proies à l'état sauvages, ce qui explique qu'ils soient toujours en alerte.

Parce qu'un lit c'est si douillet ! On le sait, les chats aiment avant tout le confort. Quoi de mieux que de faire sa sieste dans un endroit chaud et moelleux ? Eh bien, pour passer la nuit, c'est pareil ! Autant s'installer bien confortablement dans vos draps soyeux et si en plus vous pouvez lui tenir compagnie, c'est parfait !

Parce que vous le tenez au chaud ! Les chats aiment dormir dans les endroits les plus chauds afin de maintenir leur température corporelle à un niveau élevé lors de leur sommeil. Il est donc normal que votre matou recherche votre présence, et plus particulièrement la chaleur de votre corps.

Mais plus simplement - parce qu'il vous aime ! Ne cherchez pas midi à quatorze heures ! Si votre chat dort avec vous, c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'il aime être près de vous !